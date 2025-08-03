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Нападение на военных ТЦК в Николаевской области: полиция рассказала новые детали

Николаевская область, Воскресенье 03 августа 2025 21:14
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Нападение на военных ТЦК в Николаевской области: полиция рассказала новые детали Фото: в Николаевской области гражданские напали на ТЦК (facebook.com MykolaivOTCK)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня в селе Бугское в Николаевской области группу военных ТЦК и представителя полиции, которые проводили мероприятия оповещения, атаковала неизвестная группа. Нападавшие, вооруженные битами и металлическими трубами, избили военнослужащего и повредили служебное авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Как сообщили правоохранители, сегодня в селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных.

По состоянию на 14:00 уже было известно, что гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения.

"С целью самозащиты данный военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета), зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством", - добавили в полиции.

По предварительной информации, есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и СП, и со стороны гражданских. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Правоохранители напомнили, что оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, который участвует в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также его родным - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.

А в случае избиения или причинения телесных повреждений - закон предусматривает еще более суровую ответственность: до 12 лет лишения свободы.

Кроме этого, в таких действиях могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины, а именно "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины".

Стычки с ТЦК

Заметим, мы уже писали, что сегодня, 3 августа, в Николаевской области группа людей с битами напала на военных ТЦК.

Отметим, что буквально 1 августа в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК.

Сообщалось, что работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.

Однако впоследствии к этому стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и начали требовать отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора.

Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи начались и столкновения с правоохранителями.

Утром в Национальной полиции прокомментировали ночную акцию протеста жителей Винницы и объяснили, почему произошли столкновения. Известно, что пять человек были задержаны.

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Николаевская область ТЦК Полиция Киева
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