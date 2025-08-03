Зеленский ввел санкции против капитанов "теневого флота" России

Украина подготовила три санкционных пакета и первый уже применен. Он касается капитанов российского "теневого" флота.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Сегодня провел совещание по нашей санкционной политике. Подготовлены три санкционных пакета. И первый пакет уже сегодня применен - санкции против капитанов российского "теневого флота", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина будет синхронизировать все эти пакеты со странами-партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций.

Отметим, что указ главы государства о санкциях уже появился на сайте президента. Ограничения введены против 94 человек. В списке граждане России, водители, Грузии, Бангладеш и Китая.

Кроме того, под санкции попали ряд компаний, а именно:

ООО "Арго Танкер Групп";

ООО "Газпромнефть Шиппинг";

ООО "СКФ ЭКО";

ООО "СКФ Приразломное";

ООО "СКФ ТМ".

Кроме того, Влад Власюк, который является уполномоченным по санкциям, дал комментарий журналистам относительно санкционного пакета.

Он подтвердил, что пакет "Капитаны теневого флота" предусматривает санкции против 94 капитанов, которые перевозили российскую нефть в обход ценового потолка, а также пяти компаний - операторов этого флота.

"Например, гражданин Мьянмы Со Хлаин Вин - капитан танкера JUN MA (под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Австралии), совершивший более 40 рейсов из российских портов в Китай, Индию и Турцию. Персональные ограничения против таких капитанов сделают участие в санкционных схемах токсичным и закроют им доступ к цивилизованному миру", - подчеркнул Власюк.