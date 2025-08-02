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Полиция задержала пятерых мужчин после ночного "штурма" ТЦК в Виннице

Винница, Суббота 02 августа 2025 15:35
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Полиция задержала пятерых мужчин после ночного "штурма" ТЦК в Виннице Иллюстративное фото (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Полиция открыла уголовное производство по факту попытки захвата винницкого ТЦК в ночь с 1 на 2 августа. Пятеро участников задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Винницкой области.

"По факту попытки захвата государственного учреждения полиция открыла уголовное производство", - пояснили правоохранители.

Ночью с 1 на 2 августа около 80 человек, в том числе и представители общественной организации, прибыли в ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого доставили военнослужащие как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы.

Часть присутствующих повредила ворота и проникли на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка правоохранители применили специальные средства.

Сейчас следователи расследуют уголовное производство по ст. 341, а именно захват государственных или общественных зданий.

Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к преступлению, задержаны в процессуальном порядке.

Полиция призвала граждан соблюдать действующее законодательство и не препятствовать правоохранительным органам в выполнении ими своих служебных обязанностей.

Протест против ТЦК и СП в Виннице

Заметим, что как стало известно ранее, 1 августа в Виннице работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.

Впоследствии к этому стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и начали требовать отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора.

Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи начались и столкновения с правоохранителями.

Утром в Национальной полиции уже прокомментировали ночную акцию протеста жителей Винницы и объяснили, почему произошли столкновения.

Заметим, что РБК-Украина публиковало видео на которых видно, что происходило в Виннице во время протеста горожан.

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