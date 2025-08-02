Дроны СБУ ударили по "шахедному" аэродрому в Краснодарском крае

Дроны СБУ ночью 2 августа атаковали военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в России. С этого аэродрома оккупанты выпускают "Шахеды" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, первой целью дальнобойных дронов этой ночью стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае. Были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину.

После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.

Также беспилотники атаковали завод "Электроприбор" в Пензе, который работает на российский ВПК.

На предприятии изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов. По данным СБУ, в районе взрывов наблюдается задымление.

Справка. Приморско-Ахтарск - город в России, административный центр Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Город расположен на берегу Ясенского залива Азовского моря.

В Приморско-Ахтарске расположен военный аэродром, с которого почти каждую ночь россияне запускают дроны по Украине.



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