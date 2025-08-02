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Откаты на дронах и РЭБ. Что известно о схеме с участием нардепа Кузнецова (фото)

Суббота 02 августа 2025 17:36
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Откаты на дронах и РЭБ. Что известно о схеме с участием нардепа Кузнецова (фото) Фото: фигурантом дела является нардеп Алексей Кузнецов (https://uacrisis.org/)
Автор: Эдуард Ткач, Юлия Акимова

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Сегодня проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления", - говорится в сообщении.

Как уточнили в САП, на взятке были разоблачены действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военнослужащие Нацгвардии.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе Алексее Кузнецове.

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", - пояснили в прокуратуре.

По состоянию на сейчас задержаны 4 человека по статье 208 УПК Украины. Детали будут позже.

Фото: НАБУ задержали одного из фигурантов дела (facebook.com/sap.gov.ua)

Также в посте было отмечено, что НАБУ и САП действуют исключительно в рамках законных полномочий, которые определены действующим законодательством. Кроме того, усилия направляются на результаты для получения быстрого и справедливого решения суда.

Реакция МВД Украины

Ситуацию прокомментировал глава МВД Украины Игорь Клименко, отметив, что Министерство внутренних дел последовательно и принципиально противодействует коррупции на всех уровнях.

Он отметил, что разоблачение военнослужащих Нацгвардии является результатом работы правоохранителей и доказательством того, что не может быть неприкасаемых среди нарушителей закона.

"По моему указанию немедленно начато служебное расследование, а Командующий Нацгвардии отстранил фигурантов с должностей", - пишет Клименко.

В то же время глава МВД подчеркнул, что реакция - это не все. Сейчас в Национальной гвардии внедряют системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления изнутри.

Как уточнил Клименко, речь идет о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью.

"Оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, прошедших отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности", - проинформировал глава МВД.

Зеленский заслушал доклады НАБУ и САП

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

Он тоже сообщил о разоблачении ряда вышеупомянутых лиц на коррупции и выразил слова благодарности антикоррупционным органам за работу.

"Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции и в итоге справедливый приговор. Важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", - подчеркнул президент.

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НАБУ САП Коррупция
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