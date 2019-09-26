Зеленський на Генасамблеї ООН та вибухи в Донецьку: новини за 25 вересня

Опублікована стенограма розмови Зеленського і Трампа, президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН, Суд ЄС скасував санкції проти сина Януковича. Детальніше про те, що сталося в середу, 25 вересня - в матеріалі РБК-Україна