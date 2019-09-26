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Зеленський на Генасамблеї ООН та вибухи в Донецьку: новини за 25 вересня

Новини » Інше    26.09.2019 - 07:12
Зеленський на Генасамблеї ООН та вибухи в Донецьку: новини за 25 вересня

Опублікована стенограма розмови Зеленського і Трампа, президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН, Суд ЄС скасував санкції проти сина Януковича. Детальніше про те, що сталося в середу, 25 вересня - в матеріалі РБК-Україна

  • Державний департамент США опублікував стенограму розмови президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа, американського президента. Документ опубліковано на сайті Білого дому. Детальніше про розмову лідерів двох держав - у матеріалі РБК-Україна.
  • Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. Що відомо про виступ президента України на засіданні ГА ООН і всі подробиці поїздки в США - в матеріалі РБК-Україна.
  • Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели короткі переговори у рамках Генасамблеї ООН. За словами Зеленського, Лавров хотів познайомитися з ним, а також привітав з обміном полоненими між Києвом та Москвою, який відбувся 7 вересня.
  • Президент Росії Володимир Путін направив країнам-членам НАТО і другим країнам послання з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності. Про це повідомляють росЗМІ. Зокрема, послання отримали в Китаї, а також глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генсек НАТО Йенс Столтенберг.
  • Європейський суд ухвалив рішення скасувати санкції відносно сина колишнього президента України Віктора Януковича Олександра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.
  • Повідомляється також, що суд зобов'язав Європейський Союз компенсувати Олександру Януковичу судові витрати. https://www.rbc.ua/ukr/news/sud-es-otmenil-sanktsii-protiv-syna-nukovicha-1569414370.html
  • Колишнього нардепа Антона Геращенка призначили заступником міністра внутрішніх справ України. Повідомляється, що Кабінет міністрів підтримав призначення. Геращенко є давнім соратником нинішнього глави МВС Арсена Авакова.
  • В Російській Федерації (РФ) загорілася стійка шасі при аварійній посадці Boeing, постраждали 42 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ. Повідомляється, що літак авіакомпанії air Azur, що летів з Камрані (В'єтнам), здійснив жорстку посадку в аеропорту імені Германа Титова в Барнаулі. На борту знаходився 331 людина.
  • Кабінет міністрів призначив Ігоря Клименка новим головою Національної поліції. Про це повідомляє нардеп Олександр Гончаренко в Facebook. Клименко був заступником голови Нацполіції - начальником департаменту кадрового забезпечення. В органах внутрішніх справ служить з 1998 року.
  • У Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань "ДНР", розташований в районі селищ Гірник і Грабари, в результаті чого прогриміла серія вибухів. Очевидці публікуються фото і відео, на яких видно стовп диму та чутно вибухи. З’явилося повідомлення про евакуацію.
  • Крісталіна Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд (МВФ). Повідомляється, що болгарка Георгієва була призначена главою МВФ в середу, 25 вересня. Її обрали на 5 років. До цього вона обіймала посаду виконавчого директора Світового банку, а також була членом Єврокомісії.
  • Фінансові аналітики українських компаній не очікують значного зростання курсу долара до гривні до кінця 2019 року. Прогнози коливаються від 25,5 до 26,5 грн за долар.
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