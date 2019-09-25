У РФ літак здійснив аварійну посадку, постраждали більше 40 осіб

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Постраждали 42 осіб

В Російській Федерації (РФ) загорілася стійка шасі при аварійній посадці Boeing, постраждали 42 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що літак авіакомпанії air Azur, що летів з Камрані (В'єтнам), здійснив жорстку посадку в аеропорту імені Германа Титова в Барнаулі. На борту знаходився 331 людина.

За даними авіакомпанії, при посадці загорівся права стійка шасі.

За даними очевидців, борт торкнувся землі і знову злетів. При посадці праворуч був вогонь. Движок торкнувся землі. При першій посадці. Літак зупинився на смузі. Унаслідок цього падіння з надувного трапу призвело до травм.

Нагадаємо, авіалайнер американської компанії Hawaiian Airlines здійснив аварійну посадку через задимлення на борту, в результаті чого постраждали семеро людей. На борту літака перебували 184 пасажири і 7 членів екіпажу. У результаті аварійної посадки постраждали 7 осіб, серед яких двоє дітей. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Як повідомляло РБК-Україна, в США невеликий легкомоторний літак Cessna 303 впав на житловий будинок. Після падіння літака виникла пожежа. В результаті інциденту одна людина загинула, одна постраждала і ще один пропав безвісти.