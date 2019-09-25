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В окупованому Донецьку евакуювали жителів через вибухи на складі боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    25.09.2019 - 14:40
В окупованому Донецьку евакуювали жителів через вибухи на складі боєприпасів
Фото: місце вибуху (ostro.org)

Відкриті пункти тимчасового розміщення

В окупованому Донецьку проходить евакуація мирних жителів з будинків через вибухи на складі боєприпасів бойовиків. Про це повідомляє видання "Острів".

Повідомляється, що вибухи почалися близько 6 ранку в Куйбишевському районі, де розташована військова частина бойовиків "ДНР".

"У зв'язку зі сформованою загрозою населенню, співробітниками "МНС "ДНР" проводиться евакуація громадян, які перебувають у зоні небезпеки. Відкриті пункти тимчасового розміщення", - йдеться в повідомленні бойовиків.

Зазначимо, що у прес-службі поліції немає інформації про вибухи в Донецьку.

РБК-Україна сьогодні писало, що очевидці публікують фото і відео, на яких видно стовп диму та чутно вибухи зі складу боєприпасів бойовиків.

Нагадаємо, до цього у Донецьку були зафіксовані вибухи на початку місяця - 5 вересня - в Калінінському районі. Тоді в результаті вибуху постраждав співробітник поліції "ДНР".

Також повідомлялося, що за день до цього, 4 вересня, на території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку стався вибух, жертвою якого став один шахтар.

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