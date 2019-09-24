Поточні санкції проти Януковича залишаються в силі, - суд ЄС

Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Санкції проти Януковича продовжують діяти

Суд Європейського Союзу загальної юрисдикції скасував персональні санкції ЄС проти екс-президента України Віктора Януковича в 2018 році, чинні до березня 2020 року європейські санкції проти нього залишаються в силі. Про це йдеться в рішенні суду.

Таким чином, санкції проти Януковича продовжують діяти.

"В рішенні суду від 24 вересня говориться, що він скасовує рішення Ради ЄС від 5 березня 2018 року про продовження санкцій щодо Януковича до березня 2019 року", - йдеться у рішенні.

Зазначаємо, сьогодні прес-секретар сина колишнього президента Олександра Януковича Юрій Кірасир повідомив, що Європейський суд скасував санкції ЄС проти Януковича. Однак, він не уточнив, які саме.

Крім цього, вчора адвокат Віктора Януковича повідомив, що колишній президент збирається повернуться в Україну.

РБК-Україна писало, що влітку цього року суд Європейського союзу скасував санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Санкції були зняті з Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки і Андрія Клюєва.