ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін призначив нового главу Нацполіції

Новини » Політика    25.09.2019 - 12:33
Кабмін призначив нового главу Нацполіції
Фото: Ігор Клименко (npu.gov.ua)

Кабінет міністрів призначив Ігоря Клименка

Кабінет міністрів призначив Ігоря Клименка новим головою Національної поліції. Про це повідомляє нардеп Олександр Гончаренко в Facebook.

Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України запропонувало призначити Клименка головою Нацполіції.

"У Національній поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", - написав Гончаренко.

Додамо, що Клименко був заступником голови Нацполіції - начальником департаменту кадрового забезпечення. В органах внутрішніх справ служить з 1998 року, пройшов кар'єрний шлях від психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області до начальника Департаменту і заступника голови Національної поліції України. Координатор процесу реформування правоохоронного відомства у співпраці з іноземними партнерами.

Нагадаємо, вчора Сергій Князєв заявив, що йде у відставку з посади голови Національної поліції. Він був на цьому посту близько 1,5 років.

"Глава Нацполіції - це не політична посада. Я дуже люблю свою роботу, я прийняв рішення подати у відставку. Я тільки що передав міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади", - заявив Князєв.

Зазначимо, що Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками митної служби при затриманні колишньої дружини екс-начальника Національної поліції Сергія Князєва.

МВС пропонує призначити Клименка головою Нацполіції Князєв йде у відставку
Новини України полицияглава
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся