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Призначений новий глава МВФ

Новини » Економіка    25.09.2019 - 20:50
Призначений новий глава МВФ
Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

Міжнародний валютний фонд очолила Крісталіна Георгієва

Крісталіна Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд (МВФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що болгарка Георгієва була призначена главою МВФ в середу, 25 вересня. Її обрали на 5 років. До цього вона обіймала посаду виконавчого директора Світового банку, а також була членом Єврокомісії.

"Георгієва, яка стане першим в історії МВФ керівником з країни з економікою, що розвивається, вступить на посаду з 1 жовтня, йдеться в повідомленні фонду", - йдеться в повідомленні.

До цього МВФ очолювала Крістін Лагард, яка пішла у відставку 12 вересня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) продовжує роботу над новою програмою для України. За даними НБУ, представники МВФ поінформували членів ради НБУ про роботу над новою програмою і "висловили намір продовжувати конструктивний діалог у цьому напрямку".

Також повідомлялося, що керівник місії МВФ відзначив позитивні зміни в економіці країни. За його словами, Україна змогла вийти з глибокої економічної кризи, і зараз з'являються нові можливості для впровадження структурних реформ.

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