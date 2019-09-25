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Суд ЄС скасував санкції проти сина Януковича

Новини » Політика    25.09.2019 - 15:26
Суд ЄС скасував санкції проти сина Януковича
Фото: Олександр Янукович (Facebook)

Суд також зобов'язав Євросоюз компенсувати Олександру Януковичу судові витрати

Європейський суд ухвалив рішення скасувати санкції відносно сина колишнього президента України Віктора Януковича Олександра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Повідомляється також, що суд зобов'язав Європейський Союз компенсувати Олександру Януковичу судові витрати.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що суд скасував санкції ЄС у відношенні екс-президента Віктора Януковича. Однак, він не уточнив, які саме.

РБК-Україна повідомляло раніше, що санкції проти Януковича продовжують діяти. У рішенні суду йдеться, що суд Європейського Союзу загальної юрисдикції скасував персональні санкції ЄС проти екс-президента України Віктора Януковича в 2018 році.

Крім цього, адвокат Віктора Януковича повідомив, що колишній президент збирається повернуться в Україну.

Зазначимо, влітку цього року суд Європейського союзу скасував санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Санкції були зняті з Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки і Андрія Клюєва.

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