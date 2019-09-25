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Геращенко призначили заступником глави МВС України

Новини » Політика    25.09.2019 - 12:30
Геращенко призначили заступником глави МВС України
Фото: Антон Геращенко (УНІАН)

Геращенко став новим заступником Авакова

Колишнього нардепа Антона Геращенка призначили заступником міністра внутрішніх справ України. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні Кабміну.

За його словами, Кабінет міністрів підтримав призначення Геращенка заступником міністра внутрішніх справ. Зазначимо, Геращенко є давнім соратником нинішнього глави МВС Арсена Авакова.

Геращенко призначили заступником глави МВС України

Він також додав, що Сергій Яровий залишився першим заступником. А крім Геращенка заступниками Авакова будуть Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Катерина Павлюченко і Олександр Гогілашвілі.

Нагадаємо, в минулому році Геращенко потрапив в корупційний скандал, пов'язаний з проживанням в квартирі, яку орендує його тесть. Однак на початку 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро закрили справу про незаконне збагачення Геращенка, оскільки не змогли перевірити доходи тестя колишнього нардепа. Він, зокрема, стверджував, що кошти на оренду квартири і покупку двох авто заощадив в 1991-1996 роках.

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