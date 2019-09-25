Про що говорили Зеленський і Трамп: головне зі стенограми

Колаж РБК-Україна

Трамп і Зеленський провели телефонну розмову 25 липня

Білий дім 25 вересня опублікував стенограму телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Детальніше про розмову лідерів двох держав - у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський і Трамп згадували Байдена

"Багато говорять про сина Байдена, що Байден припинив судове переслідування, і багато хто хоче дізнатися про це, тому якщо ви зможете щось зробити з генеральним прокурором, це буде чудово. Байден ходив і хвалився, що припинив переслідування, так що якщо ви можете розібратися в цьому... Це звучить жахливо для мене", - говорив Трамп в розмові з Зеленським.

Трамп і Зеленський обговорили позицію Європи

В ході розмови із Зеленським Трамп заявив, що "Німеччина не робить майже нічого". Зокрема, говорячи про канцлера Німеччини Ангелу Меркель, Трамп зазначив, що "вона тільки говорить про Україну, але нічого не робить". У свою чергу, Зеленський зазначив, що лідери Франції та Німеччини не відповіли на його заяву про посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через телефонну розмову Трампа і Зеленського в США розгорівся скандал. Разом з тим, спочатку в США заявляли про конфіденційність розмови і не планували її публікувати. Вчора ввечері, 24 вересня, Трамп заявив, що опублікує текст розмови. Пізніше також повідомлялося, що Україна дала дозвіл на її публікації.