ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Про що говорили Зеленський і Трамп: головне зі стенограми

Новини » Політика    25.09.2019 - 18:20
Про що говорили Зеленський і Трамп: головне зі стенограми
Колаж РБК-Україна

Трамп і Зеленський провели телефонну розмову 25 липня

Білий дім 25 вересня опублікував стенограму телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Детальніше про розмову лідерів двох держав - у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський і Трамп згадували Байдена

"Багато говорять про сина Байдена, що Байден припинив судове переслідування, і багато хто хоче дізнатися про це, тому якщо ви зможете щось зробити з генеральним прокурором, це буде чудово. Байден ходив і хвалився, що припинив переслідування, так що якщо ви можете розібратися в цьому... Це звучить жахливо для мене", - говорив Трамп в розмові з Зеленським.

Трамп і Зеленський обговорили позицію Європи

В ході розмови із Зеленським Трамп заявив, що "Німеччина не робить майже нічого". Зокрема, говорячи про канцлера Німеччини Ангелу Меркель, Трамп зазначив, що "вона тільки говорить про Україну, але нічого не робить". У свою чергу, Зеленський зазначив, що лідери Франції та Німеччини не відповіли на його заяву про посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через телефонну розмову Трампа і Зеленського в США розгорівся скандал. Разом з тим, спочатку в США заявляли про конфіденційність розмови і не планували її публікувати. Вчора ввечері, 24 вересня, Трамп заявив, що опублікує текст розмови. Пізніше також повідомлялося, що Україна дала дозвіл на її публікації.

Трамп в розмові з Зеленським згадував Байдена Клінтон підтримала імпічмент Трампа
Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся