Зеленский на Генассамблее ООН и взрывы в Донецке: новости за 25 сентября
Опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генасамблее ООН, Суд ЕС отменил санкции против сына Януковича. Подробнее о том, что произошло в среду, 25 сентября - в материале РБК-Украина
- Государственный департамент США опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, американского президента. Документ опубликован на сайте Белого дома. Подробно о разговоре лидеров двух государств - в материале РБК-Украина.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Что известно о выступлении Зеленского и все подробности поездки в США - в материале РБК-Украина.
- Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН. По словам Зеленского, Лавров хотел познакомиться с ним, а также поздравил с обменом пленными между Киевом и Москвой, который состоялся 7 сентября.
- Президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО и другим странам послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. Об этом сообщают росСМИ. В частности, послание получили в Китае, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- Европейский суд принял решение отменить санкции в отношении сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда. Сообщается также, что суд обязал Европейский Союз компенсировать Александру Януковичу судебные издержки.
- Бывшего нардепа Антона Геращенко назначили замминистра внутренних дел Украины. Сообщается, что Кабинет министров поддержал назначение. Антон Геращенко является давним соратником нынешнего главы МВД Арсена Авакова.
- В Российской Федерации (РФ) загорелась стойка шасси при аварийной посадке Boeing, пострадали 42 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. Сообщается, что самолет авиакомпании Azur air, летевший из Камрани (Вьетнам), совершил жесткую посадку в аэропорту имени Германа Титова в Барнауле. На борту находился 331 человек.
- Кабинет министров назначил Игоря Клименко новым главой Национальной полиции. Об этом сообщает нардеп Александр Гончаренко в Facebook. Клименко был заместителем главы Нацполиции - начальником департамента кадрового обеспечения. В органах внутренних дел служит с 1998 года.
- В Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Грабари, в результате чего прогремела серия взрывов. Очевидцы публикуются фото и видео, на которых виден столб дыма и слышны взрывы. Появилось сообщение об эвакуации.
- Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд (МВФ). Сообщается, что болгарка Георгиева была назначена главой МВФ в среду, 25 сентября. Ее избрали на 5 лет. До этого она занимала должность исполнительного директора Всемирного банка, а также была членом Еврокомиссии.
- Финансовые аналитики украинских компаний не ожидают значительного роста курса доллара к гривне до конца 2019 года. Прогнозы колеблются от 25,5 до 26,5 грн за доллар.