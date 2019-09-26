Зеленский на Генассамблее ООН и взрывы в Донецке: новости за 25 сентября

Опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генасамблее ООН, Суд ЕС отменил санкции против сына Януковича. Подробнее о том, что произошло в среду, 25 сентября - в материале РБК-Украина