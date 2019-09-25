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Зеленський і Лавров провели короткі переговори

Новини » Політика    25.09.2019 - 08:24
Зеленський і Лавров провели короткі переговори
Фото: Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН (facebook.com/president.gov.ua)

Зеленський і Лавров зустрілися на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели короткі переговори у рамках Генасамблеї ООН. Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляється, вони зустрілися на прийомі на честь глав делегацій, який був організований від імені президента США Дональда Трампа. Розмова, за даними росЗМІ, була "цілком ділова". Лавров і Зеленський обговорили ситуацію навколо російсько-українських відносин.

Зазначимо, що Офіс українського президента ще не коментував інформацію про зустріч Зеленського з Лавровим.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський має провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомлялось, представники адміністрації американського президента уже намагалися перешкодити йому зустрітися з українським президентом. В адміністрації побоювалися, що Трамп використає такі можливості, як можливість змусити Зеленського отримати інформацію про Джо Байдена.

Додамо, що держсекретар США Майк Помпео 24 вересня отримав дозвіл на оприлюднення стенограми. Доти США не могли публікувати розшифровку, оскільки в розмові є також конфіденційна інформація.

Зеленський на Генасамблеї ООН: головне Зеленський не коментує деталі телефонної розмови з Трампом, - CNN
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