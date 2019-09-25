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Путін написав послання НАТО

Новини » Політика    25.09.2019 - 09:21
Путін написав послання НАТО
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Листи від Путіна лідерам країн направили 19 вересня

Президент Росії Володимир Путін направив країнам-членам НАТО і другим країнам послання з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності. Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема, послання отримали в Китаї, а також глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генсек НАТО Йенс Столтенберг. Схожі пропозиції РФ вже пропонувала Північноатлантичному альянсу, але там не погодились.

"Закликаємо вас підтримати наші зусилля, виступивши на користь оголошення в рамках НАТО мораторію на розгортання РСМД наземного базування, аналогічного тому, який оголосила Росія", - йдеться в посланні.

Зазначимо, що лідери країн-членів НАТО та других країн ще не відповіли на послання Путіна.

Нагадаємо, генсек НАТО Йенс Столтенберг раніше заявив, що не бачить прориву в переговорах з Росією за договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Зазначимо, що 3 липня Путін підписав закон про призупинення дії договору про ракети середньої та малої дальності. Цей закон призупиняє участь російської сторони в угоді про ліквідацію ракет.

Раніше міністри закордонних справ країн Великої сімки вимагали від Російської Федерації дотримуватися умов договору про ракети середньої та малої дальності.

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