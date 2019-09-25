Фінансові аналітики прогнозують зростання курсу долара до кінця року

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прогнози коливаються від 25,5 до 26,5 грн за долар

Фінансові аналітики українських компаній не очікують значного зростання курсу долара до гривні до кінця 2019 року. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Валютний реванш: чому зміцнився курс гривні і чи подорожчає долар".

Згідно з прогнозом компанії ICU, гривня може завершити 2019 рік в діапазоні 25,5-26,5 гривень/долар.

Як зазначив керівник підрозділу з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко, попит нерезидентів на ОВДП може не тільки утримати гривню від різкого відкату, але і підтримати курс понад очікувань ринку.

"У той же час можуть значно зрости обсяги імпорту споживчих товарів. Не виключений також тиск на курс гривні з боку компаній, які репатріюють дивіденди", - сказав Мартиненко.

Керуючий партнер ІК Capital Times Ерік Найман також не очікує, що до кінця року гривня буде різко девальвувати. Але, на його думку, коли Казначейство почне активно проплачувати бюджетні витрати, гривня почне слабшати. "Питання в тому, коли Мінфін і місцеві влади почнуть випускати гривню з рахунків в оплату бюджетних витрат", - додав експерт.

При цьому в "ОТП Банку" прогнозували на кінець року 26,5-27 грн/долар, але переглянули прогноз у бік 26-26,5 грн/долар.

Нагадаємо, на відкритті міжбанку 25 вересня 2019 року курс долара знизився на 16 копійок до 24,07 гривень за долар, курс купівлі до 24,05 гривень за долар.

Фінансові аналітики вказують на кілька причин аномального зниження курсу долара до гривні у вересні 2019 року.

У той же час експерти вважають, що відкат або корекція курсу гривні до долара порівняно з нинішнім рівнем можливі вже в кінці вересня і на початку жовтня.