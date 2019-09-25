В окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів

Фото: місце вибуху (ostro.org)

У Донецьку горить склад боєприпасів бойовиків

У Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань "ДНР", розташований в районі селищ Гірник і Грабари, в результаті чого прогриміла серія вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Острів".

Як повідомляється, горить склад боєприпасів бойовиків. Над містом піднявся високий стовп диму і чути вибухи.

У Донецьку вибухають склади боєприпасів бойовиків ДНР У Донецьку вибухають склади боєприпасів бойовиків ДНР. З добрим ранком! Опубліковано Денис Казанський Вівторок, 24 вересня 2019 р.

Інформації про вибухи на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області та на сайті поліції області немає. Натомість, очевидці публікуються фото і відео, на яких видно стовп диму та чутно вибухи.

Фото: вибухи в Донецьку (facebook.com)

Нагадаємо, останній вибух у Донецьку був 5 вересня. Тоді у Калининському районі, підконтрольному сепаратистам "ДНР", стався вибух, внаслідок якого постраждав співробітник "поліції".

Крім того, за день до цього, у Донецьку на території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку прогримів вибух, в результаті інциденту загинув гірник.

РБК-Україна також писало, що у Горлівці, що на окупованій території Донецької області, стався вибух біля одного з житлових будинків, в результаті чого постраждали 4 людини.