ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів

Новини » Надзвичайні події    25.09.2019 - 10:24
В окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів
Фото: місце вибуху (ostro.org)

У Донецьку горить склад боєприпасів бойовиків

У Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань "ДНР", розташований в районі селищ Гірник і Грабари, в результаті чого прогриміла серія вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Острів".

Як повідомляється, горить склад боєприпасів бойовиків. Над містом піднявся високий стовп диму і чути вибухи.

У Донецьку вибухають склади боєприпасів бойовиків ДНР

У Донецьку вибухають склади боєприпасів бойовиків ДНР. З добрим ранком!

Опубліковано Денис Казанський Вівторок, 24 вересня 2019 р.

Інформації про вибухи на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області та на сайті поліції області немає. Натомість, очевидці публікуються фото і відео, на яких видно стовп диму та чутно вибухи.

Фото: вибухи в Донецьку (facebook.com)

Нагадаємо, останній вибух у Донецьку був 5 вересня. Тоді у Калининському районі, підконтрольному сепаратистам "ДНР", стався вибух, внаслідок якого постраждав співробітник "поліції".

Крім того, за день до цього, у Донецьку на території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку прогримів вибух, в результаті інциденту загинув гірник.

РБК-Україна також писало, що у Горлівці, що на окупованій території Донецької області, стався вибух біля одного з житлових будинків, в результаті чого постраждали 4 людини.

Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі Кількість загиблих від військових дій в Афганістані зросла
Новини України ДонецькбойовикибоеприпасыВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся