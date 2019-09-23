Зеленський на Генасамблеї ООН: головне

Зеленський розпочав офіційний візит до США
Володимир Зеленський знаходиться з візитом в США з 23-го по 26 вересня. У рамках поїздки він візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН і проведе зустріч з Дональдом Трампом. Що відомо про виступ президента України на засіданні ГА ООН і всі подробиці поїздки в США - в матеріалі РБК-Україна.
17 вересня 2019 року відкрилася чергова сесія Генеральної асамблеї ООН. Українську делегацію на заходах в Нью-Йорку очолює міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Також 23 вересня в США вирушив президент Володимир Зеленський.
На сайті глави держави повідомляється, що Зеленський виступить на загальних дебатах 74-ї сесії Генасамблеї, а також візьме участь у Саміті щодо цілей в області сталого розвитку.
У програмі політичного форуму щодо цілей сталого розвитку виступ Зеленського заплановано на 24 вересня з 17:05 до 18:00 (00:05 25 вересня за київським часом).
Президент України буде одним із спікерів діалогу лідерів країн на тему "Мегатенденції, що впливають на досягнення цілей в області сталого розвитку".
Крім того, на 74-й сесії Генасамблеї ООН відбудеться обговорення питання відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Відповідний пункт "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" було внесено до порядку денного під час голосування генерального комітету ГА ООН 16 вересня.
Під час робочого візиту до США Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Двосторонні переговори глав держав відбудуться 25 вересня. Дату зустрічі підтвердили в Білому домі і повідомили про те, які питання будуть обговорюватися лідерами України і США.
Зокрема, Трамп має намір привітати Зеленського з перемогою на виборах та з його зусиллями по реформуванню корупції в Україні. Також президенти обговорять співпрацю у сферах енергетики, торгівлі та подальші реформи економіки України.
За заявою спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера, від зустрічі Зеленського та Трампа слід очікувати підтвердження підтримки України та процесу реформ.
В 2018 році українську делегацію на сесії Генеральної асамблеї ООН очолював Петро Порошенко.
Головними темами виступу президента були питання безпеки, гуманітарна ситуація на Донбасі і перспективи розгортання багатонаціональної миротворчої місії на сході України під егідою ООН.
Також на Генасамблеї в Нью-Йорку Порошенко передав генсеку ООН ноту про розірвання Договору про дружбу з РФ, в якій були детально обґрунтовані всі порушення Росією положень даного договору. Варто зазначити, що Договір про дружбу втратив чинність з 1 квітня 2019 року.
Крім того, під час своєї промови на 73-й сесії ГА в Нью-Йорку Порошенко закликав Організацію Об'єднаних націй активізувати і посилити роль Генеральної Асамблеї у сфері міжнародного миру і безпеки.