Звільнення заступників міністра оборони та позови України в СОТ: новини за 18 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр

Кабінет міністрів України звільнив заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.

Зокрема, з посади заступників міністра оборони звільнено:

Володимира Гаврилова;

Ростислава Замлинського;

Ганну Маляр;

Дениса Шарапова.

Крім того, звільнено:

Андрія Шевченка з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції;

Віталія Дейнегу з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Костянтина Ващенка з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Пізніше інформоване джерело повідомило РБК-Україна, що звільнених заступників міністра оборони не буде перепризначено. Очікуються нові кадрові призначення.

Заборона на імпорт зерна: Україна подала позови в СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини

Україна вже подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини у Світову організацію торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла, що Україною було подано вимоги щодо проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.

"Для нас принципово важливо довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго з'ясовувати стосунки в судах. Нам потрібна солідарність із ними та захист інтересів фермерів", - заявила Свириденко.

За її словами, такі кроки та тиск Єврокомісії і інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною та сусідніми державами.

Окупанти вночі атакували Україну ракетами та дронами. Скільки цілей збила ППО

У ніч на понеділок, 18 вересня, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та трьома типами ракет - Х-101, Х-555 та Х-55. ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет.

"У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у Повітряних силах, "шахеди" летіли з двох напрямків - Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим). А пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

"Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55", - додали військові.

За даними ВПС України, 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

"Усі 17 знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", - йдеться в зведенні щодо збиття ракет.

Смерть екс-голови Херсонської ОВА Лагути: поліція розслідує самогубство

Поліція відкрила кримінальну справу щодо можливого самогубства колишнього голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути.

Начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс повідомила, що дружина Лагути звернулась до поліції через зникнення чоловіка 13 вересня.

Через три дні, 16 вересня, Лагуту знайшли мертвим біля гаражів у Солом'янському районі Києва.

Поліція відкрила кримінальну справу по ст. 115 стаття - "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "самогубство".

Суд у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ щодо геноциду

Міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид.

Зазначимо, що Україна подала позов через кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Зокрема, Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття "геноцид".

Київ стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, заявляючи, що вторгнення було виправдане для запобігання нібито геноциду на Донбасі. Тому Кремль використав це як підставу для початку повномасштабної агресії.

Додамо, що Росія закликала Світовий суд закрити справу про геноцид в Україні. Країна-агресор заявляла, що суд нібито не має відповідної юрисдикції.

Рада звільнить Шуфрича з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова

Верховна Рада планує на найближчому засіданні звільнити нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Однак ліквідація самого Комітету не передбачається.

"Безумовно, на найближчому засіданні відбудеться його (Шуфрича - ред.) звільнення. За наявною зараз інформацією, Комітет продовжить працювати. Ліквідація цього Комітету була б, у тому числі, дивною з тої точки зору, які можуть бути заголовки: "Верховна рада ліквідовує Комітет з питань свободи слова". Це може бути невірно протрактовано, особливо в умовах воєнного стану", - розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Водночас, за даними видання, звільнення Шуфрича може відбутися вже цього тижня, а його посаду планують запропонувати комусь із опозиційних фракцій чи груп.

Міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться в Києві на початку жовтня, - ANSA

Європейський Союз має намір провести зустріч міністрів закордонних справ країн-членів у Києві на початку жовтня.

наступне засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві на початку жовтня.

Зазначається, що

зокрема щодо їхнього обходу Росією у високотехнологічному секторі.

Нагадаємо, у лютому 2023 року у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. У цей же час відбулось перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду.

Зеленський зустрінеться з президентом Бразилії в Нью-Йорку, - The Guardian

Президент України Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, проведе зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

"Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку", - йдеться у матеріалі.

The Guardian пише, що Лула розлютив деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни.

Лула спробував позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Україною і РФ, стверджуючи, що "деякі країни повинні залишатися нейтральними, якщо необхідно досягти миру".

Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України напередодні засідання "Рамштайн".

"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси - це те, що найгостріше необхідно Україні в її оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною", - заявив він.

Міністр додав, що також Німеччина допоможе Україні захищеною технікою та системами розмінування.

"Але ми не забуваємо і про наближення зими: Ми відправимо не тільки одяг, а й електро- і теплогенератори. Загалом пакет коштуватиме 400 млн євро", - заявив Пісторіус.