"Хочу жити". ГУР провело 21 операцію через лінію фронту, забирали військових РФ, які здалися

За рік існування проекту "Хочу жити" Україна організувала 21 операцію з виведення військових армії Росії через лінію фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал проекту.

Рік тому було започатковано програму "Хочу жити", за цей час Україна отримала 25 тисяч заявок від військових Росії на добровільну здачу в полон. В цілому сайт проекту відвідали понад 48 мільйонів осіб із Росії та тимчасово окупованих територій України.

Окрім цього в Росії "Роскомнаглядом" було заблоковано 256 доменів сайту проекту.

"За цей рік ми отримали понад 25 тисяч заявок на здачу в полон. Це конвертувалося у здачу в полон 216 осіб", - сказано в повідомленні.

За даними Головного управління розвідки, було здійснено 21 операцію з виведення військових армії країни-агресора через лінію фронту. Окрім цього є успішні випадки переходу військовослужбовців із Росії на бік України з технікою.

Також відомо, що ще 1072 людини, перебувають "у режимі очікування", та залишаються на зв’язку з проектом. Вони чекають на свою чергу з переведення через лінію фронту.

"Варто зауважити, що після успішного проведення операції "Синиця" кількість звернень росіян продовжує зростати. Усіма каналами до нас щодня надходять десятки заявок від діючих військовослужбовців армії Росії та не тільки", - йдеться в повідомленні.