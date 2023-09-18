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Суд у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ щодо геноциду

Понеділок 18 вересня 2023 12:31
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Суд у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ щодо геноциду Фото: суд у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти РФ щодо геноциду (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначимо, що Україна подала позов через кілька днів після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Зокрема, Україна вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття "геноцид".

Київ стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, заявляючи, що вторгнення було виправдане для запобігання нібито геноциду на Донбасі. Тому Кремль використав це як підставу для початку повномасштабної агресії.

Додамо, що Росія закликала Світовий суд закрити справу про геноцид в Україні. Країна-агресор заявляла, що суд нібито не має відповідної юрисдикції.

Слухання, які триватимуть до 27 вересня, не заглиблюватимуться в суть справи, а натомість зосереджуватимуться на юридичних аргументах щодо юрисдикції.

Хоча Росія досі ігнорує накази Міжнародного суду ООН припинити військові дії, а суд не має можливості виконати свої рішення, експерти кажуть, що остаточне рішення на користь України може мати важливе значення для будь-яких майбутніх позовів про репарації.

Позов України до РФ

Україна намагається довести, що Росія порушила Конвенцію 1948 року, оскільки Кремль виправдовує своє вторгнення тим, що нібито запобігає "геноциду" росіян з боку Києва.

Додамо, що Конвенція визначає геноцид як злочини, вчинені "з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку".

Нагадаємо, що в червні більшість суддів Міжнародного суду ООН підтримали рішення щодо долучення 32 країн до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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