ЗСУ мають ініціативу на Авдіївському та Шахтарському напрямках, а росіяни тиснуть біля Мар'їнки

Українські воїни утримують ініціативу на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Водночас російські окупанти намагаються тиснути у районі Мар'їнки.

Українські військові продовжують вести оборони на півдні України. Вони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, знищують росіян, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби окупанти завдали 18 авіаційних ударів, провели 26 бойових зіткнень. Вони також здійснили 665 обстрілів із застосованням танків, РСЗВ та ствольної артилерії.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки. Протягом минулої доби росіяни здійснили 10 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

При цьому на Авдіївському та Шахтарському напрямках ЗСУ утримують ініціативу, тиснуть на окупантів, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

Втрати росіян

Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1090 вогневих завдань.

Загальні втрати окупантів склали 313 осіб, з них безповоротні - 135, поранені - 177 та один полонений.

Наші захисники також знищили 31 одиниця військової ворожої техніки. Зокрема, йдеться про 2 ББМ, 4 артилерійських систем та мінометів, 1 засіб ППО, 1 ПТРК, 13 дронів, 8 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки. Також знищено 2 склади боєприпасів та 1 інший важливий об’єкт противника.

Контрнаступ ЗСУ

З початку наступу на південному напрямку наші захисники звільнили 260 кв. км території. За останній тиждень там було деокуповано 5 кв. км.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначав, що першу оборонну лінію на найважливішому південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та Кримом можна завершити ще до настання зими.

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