Зеленський зустрінеться з президентом Бразилії в Нью-Йорку, - The Guardian

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку", - йдеться у матеріалі.

The Guardian пише, що Лула розлютив деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни.

Лула спробував позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Україною і РФ, стверджуючи, що "деякі країни повинні залишатися нейтральними, якщо необхідно досягти миру".

Ставлення президента Бразилії до війни в Україні

Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером, однак Лула да Сілва проігнорував це.

У травні повідомлялось, що Зеленський так й не зміг зустрітись з бразильським колегою Лула да Сільвою під час саміту G7.

Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.