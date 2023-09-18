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Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 11:49
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Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр Фото: Маляр звільнили з посади заступника міністра оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України звільнив заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Зокрема, з посади заступників міністра оборони звільнено:

  • Володимира Гаврилова;
  • Ростислава Замлинського;
  • Ганну Маляр;
  • Дениса Шарапова.

Крім того, звільнено:

  • Андрія Шевченка з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції;
  • Віталія Дейнегу з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Костянтина Ващенка з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Нове керівництво

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Після цього з'явилася інформація, що троє заступників міністра оборони України написали заяви на звільнення.

Новим міністром оборони призначили Рустема Умєрова, який до того очолював Фонд держмайна.

Детальніше про нового міністра читайте в матеріалі РБК-Україна "Ефективний переговірник. Що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова".

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Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
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