Заборона на імпорт зерна: Україна подала позови в СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини

Україна вже подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини у Світову організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Про це заявила Міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Вона розповіла, що Україною було подано вимоги щодо проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.

"Для нас принципово важливо довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго з'ясовувати стосунки в судах. Нам потрібна солідарність із ними та захист інтересів фермерів", - заявила Свириденко.

За її словами, такі кроки та тиск Єврокомісії і інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною та сусідніми державами.

Глава Мінекономіки наголосила, що внаслідок односторонньої заборони на імпорт українські експортери вже зазнають значних збитків.

Чиновниця уточнила, що Україна вважає такі заходи порушенням міжнародних зобов'язань. Вони є неприйнятними, оскільки торговельна політика має регулюватися на рівні Євросоюзу.

Заборона імпорту зерна

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати заборону на імпорт українського зерна у Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії.

Після такого рішення Польща, Угорщина та Словаччина продовжили обмеження в односторонньому порядку. Це пов'язано з тим, що імпорт українського зерна у перерахованих вище країнах сильно впливав на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало масове невдоволення у фермерів.