ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заборона на імпорт зерна: Україна подала позови в СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини

Понеділок 18 вересня 2023 19:21
UA EN RU
Заборона на імпорт зерна: Україна подала позови в СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини Фото: Юлія Свириденко, міністр економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна вже подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини у Світову організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Про це заявила Міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Вона розповіла, що Україною було подано вимоги щодо проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.

"Для нас принципово важливо довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго з'ясовувати стосунки в судах. Нам потрібна солідарність із ними та захист інтересів фермерів", - заявила Свириденко.

За її словами, такі кроки та тиск Єврокомісії і інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною та сусідніми державами.

Глава Мінекономіки наголосила, що внаслідок односторонньої заборони на імпорт українські експортери вже зазнають значних збитків.

Чиновниця уточнила, що Україна вважає такі заходи порушенням міжнародних зобов'язань. Вони є неприйнятними, оскільки торговельна політика має регулюватися на рівні Євросоюзу.

Заборона імпорту зерна

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати заборону на імпорт українського зерна у Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії.

Після такого рішення Польща, Угорщина та Словаччина продовжили обмеження в односторонньому порядку. Це пов'язано з тим, що імпорт українського зерна у перерахованих вище країнах сильно впливав на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало масове невдоволення у фермерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Всесвітня торгова організація Міністерство економіки Польща Угорщина Юлія Свириденко
NEWS
Пробито лінію оборони РФ. Сирський розповів про обстановку під Бахмутом після успіхів ЗСУ
Пробито лінію оборони РФ. Сирський розповів про обстановку під Бахмутом після успіхів ЗСУ
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна