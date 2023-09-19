Увольнение заместителей министра обороны и иски Украины в ВТО: новости за 18 сентября

Война России против Украины: последние новости

Правительство уволило заместителей министра обороны, в том числе Маляр

Кабинет министров Украины уволил заместителей министра обороны. Среди уволенных Анна Маляр.

В частности, с должности заместителей министра обороны уволены:

Владимира Гаврилова;

Ростислава Замлинского;

Анну Маляр;

Дениса Шарапова.

Кроме того, уволены:

Андрея Шевченко с должности замминистра обороны по вопросам европейской интеграции;

Виталия Дейнегу с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;

Константина Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Позже информированный источник сообщил РБК-Украина, что уволенные заместители министра обороны не будут переназначены. Ожидаются новые кадровые назначения.

Запрет на импорт зерна: Украина подала иски в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии

Украина уже подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что Украиной были поданы требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. При этом мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров", - заявила Свириденко.

По ее словам, такие шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами.

Оккупанты ночью атаковали Украину ракетами и дронами. Сколько целей сбила ПВО

В ночь на понедельник, 18 сентября, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и тремя типами ракет – Х-101, Х-555 и Х-55. ПВО удалось сбить 18 дронов и 17 ракет.

"В ночь на 18 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Воздушных силах, "шахеды" летели с двух направлений - Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (Крым). А пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты осуществили из Волгоградской области.

"Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей. Привлечено восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55", - добавили военные.

По данным ВВС Украины, 18 ударных дронов уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.

"Все 17 уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей", - говорится в сводке по сбиванию ракет.

Смерть экс-главы Херсонской ОГА Лагуты: полиция расследует самоубийство

Полиция открыла уголовное дело относительно возможного самоубийства бывшего главы Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуты.

Начальник отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис сообщила, что жена Лагуты обратилась в полицию из-за исчезновения мужа 13 сентября.

Через три дня, 16 сентября, Лагуту нашли мертвым возле гаражей в Соломенском районе Киева.

Полиция открыла уголовное дело по ст. 115 статья - "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство".

Суд в Гааге начал слушание по иску Украины против РФ по геноциду

Международный суд ООН в Гааге возобновил слушания в иске Украины против России по конвенции о геноциде.

Отметим, что Украина подала иск через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

В частности, Украина требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия "геноцид".

Киев утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, заявляя, что вторжение было оправдано для предотвращения якобы геноцида на Донбассе. Поэтому Кремль использовал это как основание для начала полномасштабной агрессии.

Добавим, что Россия призвала Всемирный суд закрыть дело о геноциде в Украине. Страна-агрессор заявляла, что суд якобы не имеет соответствующей юрисдикции.

Рада уволит Шуфрича с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова

Верховная Рада планирует на ближайшем заседании уволить нардепа Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова. Однако ликвидация самого Комитета не предусматривается.

"Безусловно, на ближайшем заседании состоится его (Шуфрича - ред.) увольнение. По имеющейся сейчас информации, Комитет продолжит работать. Ликвидация этого Комитета была бы, в том числе, странной с той точки зрения, какие могут быть заголовки: "Верховная рада ликвидирует Комитет по вопросам свободы слова". Это может быть неверно протрактовано, особенно в условиях военного положения", - рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В то же время, по данным издания, увольнение Шуфрича может состояться уже на этой неделе, а его должность планируют предложить кому-то из оппозиционных фракций или групп.

Министры иностранных дел стран ЕС встретятся в Киеве в начале октября, - ANSA

Европейский Союз намерен провести встречу министров иностранных дел стран-членов в Киеве в начале октября.

Зеленский встретится с президентом Бразилии в Нью-Йорке, - The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, проведет встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду в Нью-Йорке", - говорится в материале.

The Guardian пишет, что Лула разозлил некоторых западных лидеров, которые поддерживают борьбу Украины против России, своим отказом занять четкую позицию по войне.

Лула попытался позиционировать себя как потенциального мирного посредника между Украиной и РФ, утверждая, что "некоторые страны должны оставаться нейтральными, если необходимо достичь мира".

Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины в преддверии заседания "Рамштайн".

"Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывчатые, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы - это то, что наиболее остро необходимо Украине в ее оборонительной борьбе с жестокой агрессивной войной", - заявил он.

Министр добавил, что также Германия поможет Украине защищенной техникой и системами разминирования.

"Но мы не забываем и о приближении зимы: Мы отправим не только одежду, но и электро- и теплогенераторы. В целом пакет будет стоить 400 млн евро", - заявил Писториус.