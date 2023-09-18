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Росія кинула під Роботино 10 тисяч десантників як звичайну піхоту, - британська розвідка

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 09:09
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Росія кинула під Роботино 10 тисяч десантників як звичайну піхоту, - британська розвідка Фото: 10 тисяч десантників використовують як піхоту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні два тижні Росія, ймовірно, додатково посилила 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, загалом щонайменше п'ять полків ВДВ, набраних з 7-ї та 76-ї дивізій, ймовірно, зараз зосереджені в межах кількох кілометрів від прифронтового села Роботине.

За даними британської розвідки, у повному складі такі сили мають становити близько 10 тисяч елітних десантників. Проте майже всі підрозділи, швидше за все, перебувають у критичному стані.

"Поточна ситуація, ймовірно, буде сприйнята керівництвом ВДВ як вкрай незадовільна. Протягом усієї війни російське командування прагнуло відродити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. І знову їх використовують як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил", - зазначають у Міноборони Британії.

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