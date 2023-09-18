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Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Понеділок 18 вересня 2023 20:46
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Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України напередодні засідання "Рамштайн".

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси - це те, що найгостріше необхідно Україні в її оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною", - заявив він.

Міністр додав, що також Німеччина допоможе Україні захищеною технікою та системами розмінування.

"Але ми не забуваємо і про наближення зими: Ми відправимо не тільки одяг, а й електро- і теплогенератори. Загалом пакет коштуватиме 400 млн євро", - заявив Пісторіус.

Допомога Німеччини

Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. Нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

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