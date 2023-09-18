ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться в Києві на початку жовтня, - ANSA

Понеділок 18 вересня 2023 17:47
UA EN RU
Міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться в Києві на початку жовтня, - ANSA Ілюстративне фото: міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться в Києві на початку жовтня (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз має намір провести зустріч міністрів закордонних справ країн-членів у Києві на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання ANSA.

За даними трьох різних джерел видання, наступне засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві на початку жовтня.

Зазначається, що мета зустрічі полягає в тому, щоб йти шляхом політичної інтеграції, продемонструвати підтримку ЄС на критичному для України етапі у період повномасштабної війни.

Також на зустрічі хочуть підбити підсумки деяких критичних питань, як збільшення військової допомоги та подальше посилення санкцій, зокрема щодо їхнього обходу Росією у високотехнологічному секторі.

Нагадаємо, у лютому 2023 року в у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. У цей же час відбулось перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду.

Зокрема, за підсумками саміту президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що блок підтримуватиме Україну всіма можливими способами, оскільки наша країна та ЄС є сім'єю. Тоді Євросоюз також підтримав українську формулу миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Київ
NEWS
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна