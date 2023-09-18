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Рада звільнить Шуфрича з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова

Понеділок 18 вересня 2023 13:53
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Рада звільнить Шуфрича з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова Фото: народний депутат Нестор Шуфрич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада планує на найближчому засіданні звільнити нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Однак ліквідація самого Комітету не передбачається.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Безумовно, на найближчому засіданні відбудеться його (Шуфрича - ред.) звільнення. За наявною зараз інформацією, Комітет продовжить працювати. Ліквідація цього Комітету була б, у тому числі, дивною з тої точки зору, які можуть бути заголовки: "Верховна рада ліквідовує Комітет з питань свободи слова". Це може бути невірно протрактовано, особливо в умовах воєнного стану", - розповіла нардеп.

Водночас, за даними видання, звільнення Шуфрича може відбутися вже цього тижня, а його посаду планують запропонувати комусь із опозиційних фракцій чи груп.

Справа Шуфрича

15 вересня до нардепа Шуфрича прийшла з обшуками Служба безпеки України. Правоохоронці виявили вдома у нардепа георгіївські стрічки, медалі, ордени, а також колекцію російських кітелів та радянських документів.

За даними джерел РБК-Україна, у нардепа також знайшли документ зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком. На ньому також є підпис колишнього нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді.

Пізніше Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У справі йдеться про те, що він працював на Володимира Сівковича, агента ФСБ та колишнього секретаря РНБО, який координував російську агентурну мережу в Україні.

Після цього Шуфрича арештували.

Більше про те, хто такий Нестор Шуфрич, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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