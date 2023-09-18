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У Повітряних силах показали відео нічної роботи ППО

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 09:01
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У Повітряних силах показали відео нічної роботи ППО Фото: у Повітряних силах показали відео нічної роботи ППО (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В ніч на 18 вересня російські війська в черговий раз атакували Україну ракетами та безпілотниками. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня!", - написав Олещук під відео.

Нічна атака по Україні 18 вересня

Російські війська завдали комбінованої атаки територією України вночі 18 вересня. Спочатку окупанти застосували ударні дрони-камікадзе, направивши їх переважно у центральні та південні області країни.

Пізніше були задіяні крилаті ракети, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Загалом російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та трьома типами ракет - Х-101, Х-555 та Х-55. Силам ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет.

Під час повітряної тривоги повідомляли про вибухи у Хмельницькій області, у регіоні працювали сили ППО.

Також пізніше стало відомо, що вночі 18 вересня ворог завдав удару допомогою БПЛА типу "Shahed-136/131" по Снігурівській громаді. Внаслідок влучення виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі, що обійшлося без постраждалих.

Окрім того, російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет і ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одеської області.

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