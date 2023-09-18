Центр Донецька під обстрілом, під ударом "адміністрація" Пушиліна (відео)
У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 18 вересня, знову пролунали вибухи. Повідомляється про влучання в адміністрацію так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Центр Донецька зараз", - йдеться в повідомленні.
На відео можна побачити дим над будівлею, яку в Telegram-каналах називають "адміністрацією глави "ДНР" Пушиліна.
Фото: Наслідки удару (t.me/itsdonetsk)
Наразі більш детальної інформації про удар по Донецьку не повідомляють. Про наявність жертв і постраждалих також невідомо.
Російські пропагандисти, які вже побували на місці "прильоту", заявили про нібито "незначні" пошкодження "адміністрації глави ДНР" і опублікували відео.
Ситуація в Донецьку
Росіяни окупували Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті регулярно повідомляють про вибухи.
Сьогодні у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, після чого над містом здійнявся дим.
Зокрема, 14 вересня у Донецьку повідомляли про "прильоти" а дим здіймався у районі залізничного вокзалу.
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