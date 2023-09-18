ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Центр Донецька під обстрілом, під ударом "адміністрація" Пушиліна (відео)

Донецьк, Понеділок 18 вересня 2023 15:11
UA EN RU
Центр Донецька під обстрілом, під ударом "адміністрація" Пушиліна (відео) Фото: Ілюстративне фото (t me itsdonetsk)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 18 вересня, знову пролунали вибухи. Повідомляється про влучання в адміністрацію так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Центр Донецька зараз", - йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити дим над будівлею, яку в Telegram-каналах називають "адміністрацією глави "ДНР" Пушиліна.

Центр Донецька під обстрілом, під ударом &quot;адміністрація&quot; Пушиліна (відео)

Фото: Наслідки удару (t.me/itsdonetsk)

Наразі більш детальної інформації про удар по Донецьку не повідомляють. Про наявність жертв і постраждалих також невідомо.

Російські пропагандисти, які вже побували на місці "прильоту", заявили про нібито "незначні" пошкодження "адміністрації глави ДНР" і опублікували відео.

Ситуація в Донецьку

Росіяни окупували Донецьк у 2014 році. Останнім часом у місті регулярно повідомляють про вибухи.

Сьогодні у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, після чого над містом здійнявся дим.

Зокрема, 14 вересня у Донецьку повідомляли про "прильоти" а дим здіймався у районі залізничного вокзалу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецьк Пушилин Війна в Україні
NEWS
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна