ЗСУ звільнили ще одне село, а Данія збільшить допомогу Україні: новини за 19 червня

Вчора, 19 червня 2023 року, Збройні сили України деокупували ще одне село у Запорізькій області. А Данія збільшить військову допомогу Україні.

Війна Росії проти України: останні новини

Залужний підтвердив звільнення П'ятихаток: показав відео роботи бійців

У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення від окупантів П'ятихаток Запорізької області. Відео роботи українських бійців показали в мережі.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області.

Данія збільшить військову допомогу Україні до 3,2 млрд доларів

Уряд Данії домовився збільшити військову підтримку України в межах Фонду України на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках.

Данські партії прагнуть до того, щоб Копенгаген продовжував залишатися в числі найбільш значних донорів для України по відношенню до розмірів країн, і виникне потреба в подальшій значній військовій підтримці України у 2023 році та в наступні роки.

Кошти для Фонду України будуть розподілені таким чином, що Данія зможе підтримати Україну додатковими 7,5 млрд датських крон у 2023 році, 10,4 млрд датських крон у 2024 році та 1 млрд датських крон щорічно у 2025-2028 роках.

Три аспекти. Шмигаль розповів про теми, які піднімуть на конференції з відновлення України

На конференції з питань відновлення України, яка пройде цього тижня у Лондоні, обговорять, зокрема, швидке відновлення держави та залучення приватних інвестицій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що мета України - мобілізувати якнайбільше міжнародної підтримки та налагодити механізми, за якими ця допомога надходитиме вчасно та ритмічно.

За його словами, йдеться як про швидке відновлення, так і про довгострокову реконструкцію.

Він зазначив, що за оцінкою Світового банку на так зване Rapid recovery України у 2023 році потрібно 14,1 млрд доларів. При цьому сума не включає наслідки, спричинені підривом Каховської ГЕС. Наразі вже йде робота над точною оцінкою завданих ворогом збитків.

Столтенберг: Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО

Рішення, які країни-члени НАТО ухвалять на саміті у Вільнюсі і липні, наблизять Україну до Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини.

На саміті члени Альянсу обговорять прагнення України до членства. Союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України, а також створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

"Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО", - додав він.

МЗС вимагає допустити консула до українських військовополонених в Угорщині

Міністерство закордонних справ України вимагає допустити консула до українських військовополонених, яких Російська православна церква без погодження передала Угорщині.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, МЗС, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими та інші причетні органи України продовжують зусилля щодо повернення додому 11 українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із РФ.

Ніколенко повідомив, що усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українцями не мали успіху. До того ж, дані, отримані від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус захисників не відповідають дійсності.

Залужний провів роботу у військах, які виконують найскладніші завдання на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої.

За його словами, йому в цьому допомагав начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Зазначимо, що це перший публічний випадок візиту головнокомандувача ЗСУ до військових на передову. Раніше про подібні візити не повідомлялося.

Україна отримає від союзників західні винищувачі не раніше Нового року, - Резніков

Україна зможе отримати та взяти на озброєння західні бойові літаки від союзників не раніше Нового року.

"Не раніше (Нового року Україна отримає винищувачі - ред.). І це символічно. Тому що я на торішні Різдво та Новий рік записав звернення до Санти Клауса, де я прошу допомогу в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садки. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо", - розповів глава Міноборони Олексій Резніков.

За його словами, у листі до Санти Клауса він також намалював маленький літачок. Тому, як уточнив Резніков, було б логічно, щоб хоча б до Нового року "перший F-16 таки злетів".

Для українців готують новий тариф на світло: скільки доведеться платити вже з липня

Новий тариф на світло готують для українців із 1 липня 2023 року. Після зростання цін для побутових споживачів, подорожчання торкнеться і бізнесу.

Згідно з порядком денним на 26 червня, комісія перегляне граничні ціни на електроенергію на ринку "на добу вперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках. Іншими словами, йдеться про підвищення тарифів для бізнесу.

Зазначимо, на сьогодні ціни на електроенергію для бізнесу у години мінімального навантаження (00:00-07:00 та 23:00-24:00) обмежені 2 000 грн/МВт-год, у години максимального навантаження (07:00-23:00) - 4000 грн/МВт-год.

Понад 500 мешканців Олешок могли загинути після підриву ГЕС: росіяни відмовили в евакуації, - ЦНС

Після підриву Каховської ГЕС росіяни на тимчасово окупованих територіях не проводили евакуацію людей, які не мають російського паспорта. Через це понад 500 жителів Олешок могли загинути.

"За попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок, що на лівобережжі Херсонської області, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта", - сказано у повідомлення.

Більшу частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні буде знову дощовою цього тижня, з 20 по 23 червня. Однак у четвер буде без опадів.

Найближчої доби в більшості західних, вдень і в північних, Вінницькій та Одеській областях, а також у середу очікуються короткочасні дощі та грози. У четвер буде без опадів, лише на заході місцями можливий короткочасний дощ.

Уночі та вранці 20 червня в Карпатах і на Прикарпатті місцями очікується туман. Вітер переважно північно-західний, у південній частині - північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12 +18 градусів, а на узбережжі морів до +21. При цьому вдень прогнозується +23 +28 градусів. Завтра в центральних областях, 21-22 червня в Україні, крім заходу і сходу, буде +25 +30.