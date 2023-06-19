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Більшу частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на тиждень

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Понеділок 19 червня 2023 16:20
Більшу частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на тиждень Фото: Більшу частину України накриють дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук


Погода в Україні буде знову дощовою цього тижня, з 20 по 23 червня. Однак у четвер буде без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

Найближчої доби в більшості західних, вдень і в північних, Вінницькій та Одеській областях, а також у середу очікуються короткочасні дощі та грози. У четвер буде без опадів, лише на заході місцями можливий короткочасний дощ.

Уночі та вранці 20 червня в Карпатах і на Прикарпатті місцями очікується туман.

Вітер переважно північно-західний, у південній частині - північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12 +18 градусів, а на узбережжі морів до +21. При цьому вдень прогнозується +23 +28 градусів. Завтра в центральних областях, 21-22 червня в Україні, крім заходу і сходу, буде +25 +30.

У п'ятницю в західних областях очікуються грозові дощі. Температура вночі становитиме +12 +17 градусів, а вдень 23 червня +23 +28.

На решті території буде без опадів, лише вдень у північних місцях місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме +15 +21 градус, а на сході +11 +16 градусів, вдень прогнозується +24 +30.

Погода в Україні в червні

Як прогнозували синоптики, погода в Україні в червні 2023 року буде теплішою за норму на 1-1,5 градуса. Зокрема, середня місячна температура цього місяця варіюватиметься в діапазоні +18 +23 градусів..

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