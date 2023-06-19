Росіяни обстріляли Херсонську область: три людини поранені, є руйнування

Російські війська сьогодні, 19 червня, обстріляли Бериславський район у Херсонській області. Унаслідок ворожих атак постраждало три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"По селу Бургунка Тягинської громади зафіксовано з десяток "прильотів". Через обстріли пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків та адміністративну будівлю", - йдеться у повідомленні.

Фото: населені пункти, які обстріляла Росія (deepstatemap.live)

Зазначається, що 60-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 48-річний - легкі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу.

Також у селі Шляхове Бериславської громади армія рф вдарила по двох житлових будинках. Через це 64-річна жінка дістала тяжкі поранення таза та живота. Її доправили до лікарні, медики борються за її життя.

Ситуація у Херсоні та області

Російські війська постійно обстрілюють звільнений від окупантів Херсон та область. Росіяни б'ють по житлових будинках та інших цивільних об'єктах з важкого озброєння.

Зокрема, обстріли продовжувалися під час евакуації населення після підриву росіянами Каховської ГЕС.