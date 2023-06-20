ВСУ освободили еще одно село, а Дания увеличит помощь Украине: новости за 19 июня

Вчера, 19 июня 2023 года, Вооруженные силы Украины деоккупировали еще одно село в Запорожской области. А Дания увеличит военную помощь Украине.

Война России против Украины: последние новости

Залужный подтвердил увольнение Пятихаток: показал видео работы бойцов

В Генштабе ВСУ подтвердили освобождение от оккупантов Пятихаток Запорожской области. Видео работы украинских бойцов показали в сети.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области.

Дания увеличит военную помощь Украине до 3,2 млрд долларов

Правительство Дании договорилось увеличить военную поддержку Украины в рамках Фонда Украины на общую сумму 21,9 млрд датских крон (3,2 млрд долларов) в 2023-2028 годах.

Датские партии стремятся к тому, чтобы Копенгаген продолжал оставаться в числе наиболее значительных доноров для Украины по отношению к размерам стран, и возникнет потребность в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в 2023 году и в последующие годы.

Средства для Фонда Украины будут распределены таким образом, что Дания сможет поддержать Украину дополнительными 7,5 млрд датских крон в 2023 году, 10,4 млрд датских крон в 2024 году и 1 млрд датских крон ежегодно в 2025-2028 годах.

Три аспекта. Шмыгаль рассказал о темах, которые поднимут на конференции по восстановлению Украины

На конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет на этой неделе в Лондоне, обсудят, в частности, скорейшее восстановление государства и привлечение частных инвестиций.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что цель Украины - мобилизовать как можно больше международной поддержки и наладить механизмы, по которым эта помощь будет поступать вовремя и ритмично.

По его словам, речь идет как о быстром восстановлении, так и о долгосрочной реконструкции.

Он отметил, что по оценке Всемирного банка на так называемое Rapid recovery Украины в 2023 году нужно 14,1 млрд долларов. При этом сумма не включает последствия, вызванные подрывом Каховской ГЭС. Сейчас уже идет работа над точной оценкой нанесенного врагом ущерба.

Столтенберг: Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО

Решения, которые страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе и июле, приблизят Украину к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Вильнюсский саммит в июле изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантической семьи.

На саммите члены Альянса обсудят стремление Украины к членству. Союзники работают над многолетним пакетом помощи для Украины, а также созданием нового Совета Украина-НАТО для проведения совместных консультаций по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес.

"Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО", - добавил он.

МИД требует допустить консула к украинским военнопленным в Венгрии

Министерство иностранных дел Украины требует допустить консула к украинским военнопленным, которых Русская православная церковь без согласования передала Венгрии.

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, МИД, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и другие причастные органы Украины продолжают усилия по возвращению домой 11 украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из РФ.

Николенко сообщил, что все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинцами не имели успеха. К тому же, данные, полученные от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе защитников не соответствуют действительности.

Залужный провел работу в войсках, выполняющих самые сложные задачи на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

По его словам, ему в этом помогал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Отметим, что это первый публичный случай визита главнокомандующего ВСУ к военным на передовую. Ранее о подобных визитах не сообщалось.

Украина получит от союзников западные истребители не раньше Нового года, - Резников

Украина сможет получить и взять на вооружение западные боевые самолеты от союзников не раньше Нового года.

"Не раньше (Нового года Украина получит истребители - ред.). И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санте Клаусу, где я прошу помощи в интересах детей Украины, чтобы они могли учиться, ходить в школы и садики. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и т.д.", - рассказал глава Минобороны Алексей Резников.

По его словам, в письме к Санте Клаусу он также нарисовал маленький самолетик. Поэтому, как уточнил Резников, было бы логично, чтобы хотя бы до Нового года "первый F-16 таки взлетел".

Для украинцев готовят новый тариф на свет: сколько придется платить уже с июля

Новый тариф на свет готовится для украинцев с 1 июля 2023 года. После роста цен для бытовых потребителей, подорожание коснется и бизнеса.

Согласно повестке дня на 26 июня, комиссия пересмотрит предельные цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках. Иными словами, речь идет о повышении тарифов для бизнеса.

Отметим, на сегодня цены на электроэнергию для бизнеса в часы минимальной нагрузки (00:00-07:00 и 23:00-24:00) ограничены 2 000 грн/МВт-ч, в часы максимальной нагрузки (07:00-23:00) - 4000 грн/МВт-ч.

Более 500 жителей Олешек могли погибнуть после подрыва ГЭС: россияне отказали в эвакуации, - ЦНС

После подрыва Каховской ГЭС россияне на временно оккупированных территориях не производили эвакуацию людей, не имеющих российского паспорта. Из-за этого более 500 жителей Олешек могли погибнуть.

"По предварительным данным, более 500 жителей временно оккупированных Олешек, что на левобережье Херсонской области, погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта", - сказано в сообщении.

Большую часть Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

Погода в Украине будет снова дождливая на этой неделе, с 20 по 23 июня. Однако в четверг будет без осадков .

В ближайшие сутки в большинстве западных, днем и в северных, Винницкой и Одесской областях, а также в среду ожидаются кратковременные дожди и грозы. В четверг будет без осадков, лишь на западе местами возможен кратковременный дождь.

Ночью и утром 20 июня в Карпатах и на Прикарпатье местами ожидается туман. Ветер преимущественно северо-западный, в южной части - северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12 +18 градусов, а на побережье морей до +21. При этом днем прогнозируется +23 +28 градусов. Завтра в центральных областях, 21-22 июня в Украине, кроме запада и востока, будет +25 +30.