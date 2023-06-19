ЗСУ помітно просунулись на Таврійському напрямку, знищивши понад 2 роти росіян за добу

Українські військові помітно просунулись на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам. Крім цього, ЗСУ вдалося знищити понад 2 роти російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування внаслідок успішних штурмових дій", - розповів він.

Крім того, за його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

За даними Тарнавського, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більш ніж дві роти.

Також знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника. А саме:

3 танки;

9 одиниць БМП;

2 БПЛА "Орлан-10";

2 БПЛА "Zala";

БПЛА "Supercam";

4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";

БМ-21 "Град";

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б";

2 гаубиці 2С19 "Мста-С";

зенітний ракетний комплекс "С-300";

зенітний ракетний комплекс "Бук";

РЕБ "Поле-21".

Також було знищено 6 місць зберігання боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

За даними карти DeepState на 19 червня, ЗСУ просунулися відразу на двох напрямках - Запорізькому та Бахмутському. Зокрема, українські військові завдяки злагодженим діям просунулися у районі Кліщіївки Донецької області.

Знаковою подією сьогодні стало звільнення села П'ятихатки Запорізької області, яке стало 8 населеним пунктом, звільненим ЗСУ під час двотижневого контрнаступу.