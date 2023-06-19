Столтенберг: Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО

Рішення, які країни-члени НАТО ухвалять на саміті у Вільнюсі і липні, наблизять Україну до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Генсек Альянсу зазначив, що Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини.

На саміті члени Альянсу обговорять прагнення України до членства. Союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України, а також створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

"Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО", - додав він.

За словами Столтенберга, наразі світ стикається з найскладнішим середовищем безпеки за покоління через повномасштабну агресію Росії проти України.

"Україна має право звільнити свою землю. І зараз йде контрнаступ. Чим більше землі зможуть звільнити українці, тим сильнішою буде їхня сторона за столом переговорів", - підкреслив він.

Столтенберг наголосив, що усі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Водночас справедливий мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією.

НАТО не є стороною конфлікту, проте підтримує право України на самооборону, закріплене в Статуті ООН.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна очікує від Альянсу рішучих кроків щодо вступу. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що країні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. При цьому вони не мають бути заміною вступу до НАТО, а діяти до приєднання країни до Альянсу.

Раніше Столтенберг заявив, що Україна не отримає запрошення до Альянсу під час саміту у Вільнюсі.

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