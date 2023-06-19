ua ru
Пн, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залужний підтвердив звільнення П'ятихаток: показав відео роботи бійців

Новость на русском →
П'ятихатки, Понеділок 19 червня 2023 14:39
Залужний підтвердив звільнення П'ятихаток: показав відео роботи бійців Фото: українські бійці звільнили від окупантів П'ятихатки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення від окупантів П'ятихаток Запорізької області. Відео роботи українських бійців показали в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як зазначив головком, бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області.

Звільнення П'ятихаток

Зазначимо, що сьогодні звільнення П'ятихаток підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Згодом українські військовослужбовці показали відео зі звільнених П'ятихаток. На якому бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 2-го окремого стрілецького батальйону (2 ОСБ) повідомляють, що 18 червня вибили окупантів з П'ятихаток.

За словами військових, окупанти тікали, кидаючи техніку та боєприпаси, зброю.

Варто додати, що спочатку інформацію про втечу окупантів з П'ятихаток поширювали російські пропагандистські Телеграм-канали. Вже сьогодні деокупацію підтвердили в Міноборони та Генштабі.

Тим часом загарбники скаржаться, що такі наступальні дії українських бійців дозволять нам розширити плацдарм та розпочати просування до Василівки.

Залужний підтвердив звільнення П'ятихаток: показав відео роботи бійців

Контрнаступ ЗСУ продовжується

За інформацією Міноборони, протягом минулого тижня на південному напрямку Сили оборони проводили наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

На цей час вже підтверджено звільнення таких населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне і Пʼятихатки.

У цілому за час наступальних дій Сили оборони на півдні просунулися в глибину противника на 7 км та звільнили близько 113 км. кв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Залужний Збройні сили України Запорожская область Контрнаступ ЗСУ
NEWS
У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток
У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом