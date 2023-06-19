ua ru
Пн, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 500 мешканців Олешок могли загинути після підриву ГЕС: росіяни відмовили в евакуації, - ЦНС

Новость на русском →
Понеділок 19 червня 2023 13:15
Понад 500 мешканців Олешок могли загинути після підриву ГЕС: росіяни відмовили в евакуації, - ЦНС Фото: понад 500 мешканців Олешок могли загинути після підриву ГЕС (facebook.com/Ukrhydroenergo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після підриву Каховської ГЕС росіяни на тимчасово окупованих територіях не проводили евакуацію людей, які не мають російського паспорта. Через це понад 500 жителів Олешок могли загинути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"За попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок, що на лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта", - сказано у повідомлення.

Так, окупанти просто покинули місцевих, порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності.

У ЦНС наголошують, що дії загарбників щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців, понесе справедливе покарання.

Ситуація в Олешках

Через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня підтопило десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Та найбільше постраждав лівий окупований берег Дніпра. При цьому росіяни не проводили евакуацію населення.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що в Олешківській громаді немає зв'язку, світла та газопостачання. Водночас загарбники повністю закрили місто та ввели так званий "карантин". Росіяни вивозять лише людей, які мають російський паспорт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область
NEWS
У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток
У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом