Понад 500 мешканців Олешок могли загинути після підриву ГЕС: росіяни відмовили в евакуації, - ЦНС

Після підриву Каховської ГЕС росіяни на тимчасово окупованих територіях не проводили евакуацію людей, які не мають російського паспорта. Через це понад 500 жителів Олешок могли загинути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"За попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок, що на лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта", - сказано у повідомлення.

Так, окупанти просто покинули місцевих, порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності.

У ЦНС наголошують, що дії загарбників щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців, понесе справедливе покарання.

Ситуація в Олешках

Через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня підтопило десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Та найбільше постраждав лівий окупований берег Дніпра. При цьому росіяни не проводили евакуацію населення.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що в Олешківській громаді немає зв'язку, світла та газопостачання. Водночас загарбники повністю закрили місто та ввели так званий "карантин". Росіяни вивозять лише людей, які мають російський паспорт.

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