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Окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області, є постраждала

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Понеділок 19 червня 2023 20:33
Окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області, є постраждала Фото: Окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Запорізька область знову зазнала атаки з боку російських окупантів. Зокрема, вони завдали ударів по населеному пункту Оріхів.

Про це заявив голова Запорізької ОВ Юрій Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Приблизно хвилин 10 тому був черговий обстріл Оріхова. Постраждала жінка", - заявив він.

Малашко уточнив, що поранення дістала жінка 1940 року народження.

Оріхів Запорізької області

Місто з початку повномасштабного вторгнення РФ перебуває на лінії фронту. У 2022 році в околицях Оріхова відбувалися бої між Збройними силами України та російськими загарбниками.

За даними ООН, зараз у місті проживає близько 6 тисяч осіб.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Під час повномасштабної війни із Запорізької області виїхали 280 тисяч людей. Нині у частині, яку контролює Україна, проживає понад півмільйона людей.

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