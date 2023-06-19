Данія збільшить військову допомогу Україні до 3,2 млрд доларів

Уряд Данії домовився збільшити військову підтримку України в межах Фонду України на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках.

Данські партії прагнуть до того, щоб Копенгаген продовжував залишатися в числі найбільш значних донорів для України по відношенню до розмірів країн, і виникне потреба в подальшій значній військовій підтримці України у 2023 році та в наступні роки.

Кошти для Фонду України будуть розподілені таким чином, що Данія зможе підтримати Україну додатковими 7,5 млрд датських крон у 2023 році, 10,4 млрд датських крон у 2024 році та 1 млрд датських крон щорічно у 2025-2028 роках.

Суттєве збільшення підтримки України означає, що у 2023 і 2024 роках Данія виділила кошти для досягнення мети НАТО з витрачання 2% ВВП на оборону і безпеку.

Допомога Данії та Норвегії

Данія, як і інші країни Європи, підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона не була в лідерах з постачання техніки, але після створення Контактної групи з оборони України "Рамштайн" Копенгаген почав активно постачати зброю українській армії.

Данія надала гаубиці, снаряди та іншу техніку, а також приєдналася до авіаційної коаліції.

Міноборони Данії заявило, що навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. За інформацією ЗМІ, навчання може розпочатися у серпні.

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