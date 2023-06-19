МЗС вимагає допустити консула до українських військовополонених в Угорщині

Міністерство закордонних справ України вимагає допустити консула до українських військовополонених, яких Російська православна церква без погодження передала Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка .

За його словами, МЗС, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими та інші причетні органи України продовжують зусилля щодо повернення додому 11 українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із РФ.

Ніколенко повідомив, що усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українцями не мали успіху. До того ж, дані, отримані від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус захисників не відповідають дійсності.

"Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України", - написав речник.

При цьому спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються.

У МЗС підкреслюють, що такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. До того ж, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

"МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу", - написав Ніколенко.

В Україні чекають повернення наших бійців та готові надавати їм максимального сприяння у возз’єднанні з рідними та забезпечити необхідну реабілітацію.

Росія передала Угорщині українських військовополонених

Проінформовані джерела РБК-Україна повідомили що Російська православна церква хоче передати 11 українських полонених Угорщині. Проте рішення не було узгоджене з Україною.

8 червня в прес-службі РПЦ опублікували повідомлення про те, що ця "передача відбулася на прохання угорської сторони". Пізніше в Угорщині підтвердили передачу їм полонених з Росії.

Пізніше стало відомо, що угорського посла викликали до МЗС України через те, що РПЦ без погодження передала країні групу українських військовополонених.

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