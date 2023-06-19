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В Україні планують видавати ліцензії на виробництво боєприпасів для БПЛА, - Федоров

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Понеділок 19 червня 2023 18:22
В Україні планують видавати ліцензії на виробництво боєприпасів для БПЛА, - Федоров Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українським компаніям планують видавати ліцензії на виробництво боєприпасів для безпілотників. Відповідну постанову уряд може ухвалити протягом найближчих тижнів.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми намагаємось максимально сфокусуватись на виробництві безпілотників та спростити бюрократичні процедури для виробників. Ми запустили в роботу постанову, яка дозволить компаніям отримати ліцензії на виробництво боєприпасів для БПЛА", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що ринок починає розширюватись, кількість безпілотників зростає, тому необхідно збільшувати й кількість боєприпасів, які вони зможуть використовувати.

За його словами, наразі команда Мінцифри співпрацює в цьому напрямку з представниками Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Ринок з виробництва дронів зростає в геометричній прогресії. Зараз вже є десятки компаній, які готові укладати контракти на виробництво боєприпасів для БПЛА. Потрібно і надалі сприяти максимальному його розвитку. Очікуємо, що відповідну постанову уряд підтримає вже протягом найближчих тижнів", - додав Федоров.

Виробництво безпілотників в Україні

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив важливі зміни, які допоможуть розвинути ринок безпілотників в Україні та прискорити перемогу у війні з Росією. Рішення уряду дозволить виробникам дронів розвиватися більш активно та конкурувати з іноземними компаніями. Тепер їм не потрібно витрачати час на довгу бюрократичну роботу, оскільки допуск БПЛА до експлуатації прискорили.

До того ж український оборонний завод "Маяк" почав виготовляти нові авіаційні боєприпаси осколкової дії для підрозділів ЗСУ. Ці боєприпаси можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів.

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Міністерство цифрової трансформації дрони
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