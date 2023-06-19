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ПВК "Вагнера" почала вербувати до своїх лав геймерів без досвіду служби, - ЗМІ

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Росія, Понеділок 19 червня 2023 21:26
ПВК "Вагнера" почала вербувати до своїх лав геймерів без досвіду служби, - ЗМІ Фото: ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

ПВК "Вагнера" почала вербувати геймерів без досвіду військової служби. Йдеться про техніків і операторів безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Верстка".

Зазначається, що ПВК тепер шукає фахівців з управління та обслуговування БПЛА.

Потенційному найманцю має бути від 21 до 35 років, він повинен добре володіти комп'ютером і мати фізичну підготовку.

"Також там зазначалося, що плюсом для претендентів на позицію оператора буде досвід управління в авіасимуляторах на джойстиках, а також геймерське минуле. Хто прям годинами сидить і грає", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зателефонували за номером і вербувальник ПВК запитав, на яких саме пристроях потенційний найманець хоче працювати. Він повідомив, що в ПВК "Вагнера" є безпілотники двох типів, можна поїхати воювати в Африку та Україну, а також додав, що відсутність досвіду військової служби не є перешкодою.

Раніше геймерів до лав армії шукало Міноборони РФ

ПВК "Вагнера" на перша, хто залучає на військову службу геймерів. Ще 2020 року цим займалося Міноборони РФ.

"Тоді у Facebook з'явилася таргетована реклама служби за контрактом, що пропонувала "кинути виклик друзям офлайн" і зіграти "за справжніми правилами, без читів і збережень", - повідомило видання.

Участь ПВК "Вагнера" у війні проти України

Найманці ПВК беруть участь у війні майже від самого початку вторгнення, брали участь у боях за Попасну, але більше "прославилися" під час спроб захоплення Бахмута.

Їхній ватажок Євген Пригожин раніше заперечував свій зв'язок із ПВК, але пізніше зізнався в цьому і почав вербувати нових найманців у російських в'язницях. ПВК зазнала значних втрат в Україні, а особливо в боях за Бахмут.

Сполучені Штати Америки заявляли, що бійці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

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