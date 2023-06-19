Три аспекти. Шмигаль розповів про теми, які піднімуть на конференції з відновлення України

На конференції з питань відновлення України, яка пройде цього тижня у Лондоні, обговорять, зокрема, швидке відновлення держави та залучення приватних інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

21-22 червня у Лондоні пройде міжнародна конференція з питань відновлення України. Шмигаль зазначив, що це продовження руху до великої відбудови, який розпочали ще рік тому в Лугано (Швейцарія).

Прем'єр підкреслив, що мета України - мобілізувати якнайбільше міжнародної підтримки та налагодити механізми, за якими ця допомога надходитиме вчасно та ритмічно.

За його словами, йдеться як про швидке відновлення, так і про довгострокову реконструкцію.

Він зазначив, що за оцінкою Світового банку на так зване Rapid recovery України у 2023 році потрібно 14,1 млрд доларів. При цьому сума не включає наслідки, спричинені підривом Каховської ГЕС. Наразі вже йде робота над точною оцінкою завданих ворогом збитків.

Шмигаль повідомив, що під час конференції в Лондоні увагу зосередять на трьох основних аспектах.

Перший - це швидке відновлення . Енергетика, критична і соціальна інфраструктура, особливо відновлення житла. Україні потрібно мобілізувати потрібний на відбудову ресурс. Під час конференції пройде засідання Міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України, так званого "фінансового Рамштайну". Наша країна розраховує на ефективні рішення.

. Енергетика, критична і соціальна інфраструктура, особливо відновлення житла. Україні потрібно мобілізувати потрібний на відбудову ресурс. Під час конференції пройде засідання Міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України, так званого "фінансового Рамштайну". Наша країна розраховує на ефективні рішення. Другий - залучення приватних інвестицій . Україна презентує найперспективніші напрямки для інвестування, зробить важливий крок у питанні страхування воєнно-політичних ризиків для інвесторів.

. Україна презентує найперспективніші напрямки для інвестування, зробить важливий крок у питанні страхування воєнно-політичних ризиків для інвесторів. Третій аспект - регіони. Країна хоче активізувати горизонтальні зв’язки між українськими громадами та міжнародними партнерами для реалізації проєктів відновлення. Понад 200 проєктів уже стартувало. Україна хоче, щоб їх було набагато більше.

Прем'єр зазначив, що за результатами конференції в Лондоні Україна очікує на підписання низки важливих угод, меморандумів, декларацій, що прискорять нашу відбудову та розвиток.

Конференція з питань відновлення України

Цьогорічна Конференція з питань відновлення України (URC 2023) пройде у Лондоні 21 та 22 червня.

У конференції мають взяти участь понад тисяча іноземних високопосадовців із 61 держави, представники неурядових організацій і сотні бізнес-лідерів і підприємців.

На конференції виступлять президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США Ентоні Блінкен, президент України Володимир Зеленський, Шмигаль та прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

На ній будуть обговорювати реформи, що необхідні для післявоєнного відновлення України, стимулюванням торгівлі та інвестицій, відновлення людського капіталу. Також увагу приділять енергетичному відновленню України та розмінуванню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.