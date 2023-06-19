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Зеленський провів Ставку. Акцент на двох темах

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Україна, Понеділок 19 червня 2023 13:35
Зеленський провів Ставку. Акцент на двох темах Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача. Обговорювалися ситуація на фронті та бригади наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням президента в Telegram.

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу", - написав Зеленський.

За його словами, доповідали Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ, Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони про оперативну обстановку, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час.

"Міністр Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань", - повідомив президент.

Гвардія наступу

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ розпочало формування "Гвардії наступу ", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів. У травні 2023 року було сформовано вісім бригад.

Детальніше про Гвардію наступу читайте інтерв'ю міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка для РБК-Україна.

Контрнаступ ЗСУ

На початку червня ЗСУ розпочали наступ за кількома напрямками.

За два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Ненудне, П'ятихатки.

Детальніше про просування українських військових по всій лінії фронту читайте у матеріалі РБК-Україна.

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