Зеленский ввел новые санкции, а апелляционный суд принял решение по аресту Медведчука: новости за 21 мая

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО, Киевский апелляционный суд принял решение по аресту народного депутата Виктора Медведчука, оккупанты начали бурить скважины в Азовском море. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 21 мая, - в материале РБК-Украина.

Зеленский ввел новые санкции: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года о введении санкций. В списке оказались главари так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "глава" оккупированного Крыма.

Также Зеленский подписал санкции против российских телеканалов и компаний. Кроме того, введены санкции против "воров в законе" и криминальных авторитетов.

Апелляционный суд принял решение по аресту Медведчука

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию на круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука. Решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте остается в силе.

Во время рассмотрения под Аппеляционным судом произошли стычки. Однако полиция не допустила прямого столкновения.

Оккупанты начали бурить скважины в Азовском море. Ищут пресную воду для Крыма

Российское научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море для поиска пресной воды для оккупированного Крыма. Предполагается, что под морем могут быть прарусла рек Дон и Кубань. Об этом заявил так называемый "вице-премьер крымского правительства" Евгений Кабанов.

По его словам, пока рано говорить о потенциальных запасах и качестве воды. Ожидается, что первые исследования на этот счет будут до 1 июля.

Верховный суд оправдал генерала Назарова по делу о катастрофе Ил-76

Кассационный уголовный суд Верховного суда оправдал украинского генерала Виктора Назарова, который был осужден по делу о катастрофе военного самолета Ил-76 под оккупированным Луганском в 2014 году. Ранее его приговорили к 7 годам тюрьмы за халатность.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Виталий Погосян. "Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево не будет. Назаров признан невиновным", - написал он.

"Суд" в Крыму приговорил украинца Яцкина к 11 годам строгого режима

"Суд" в Крыму вынес приговор украинцу Ивану Яцкину, признав его виновным в госизмене. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Яцкину назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

График поступления COVID-вакцин в Украину: в Кабмине озвучили детали

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль раскрыл детали графика поступления вакцин от коронавируса в Украине. До конца мая ожидаются поставки нескольких препаратов.

"Относительно подписанных контрактов. С компанией Pfizer подписано контрактов на 21,2 млн доз вакцин. Из них - 1,2 млн доз по инициативе COVAX. По этой инициативе уже 240 тысяч доз поставлено в Украину. До конца мая должно быть поставлено почти 350 тысяч доз, во втором квартале - 500 тысяч, другие поставки - в 3 и 4 квартале соответственно", - сказал Шмыгаль.

США ввели санкции против организаций РФ и судов "Северного потока-2"

Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту "Северный поток-2". Под санкции попали 13 судов.

Накануне глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что позиция администрации президента США Джо Байдена относительно российского проекта "Северный поток-2" "не совсем последовательная". Он подчеркнул, что завершение газопровода навредит Европе.

Израиль нанес мощный удар по ХАМАС, - Нетаньяху

Израиль нанес мощный удар по ХАМАС с минимальными потерями с израильской стороны. За время операции в секторе Газа уничтожили более 200 террористов из движений ХАМАС и Исламский джихад. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, армия Израиля разрушила более 100 километров подземных тоннелей, которыми пользовались террористы.

Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы. Для этого нужно использовать антиматерию.

Ближайшая Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. "Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы", - сказал он.

Грозовые дожди и до +28 тепла: какой будет погода в Украине на выходные

В течение выходных синоптические процессы над Украиной будут чередоваться. В субботу будет более солнечная погода, а уже вечером прогнозируют грозовые дожди.

Грозовые дожди вернутся в Украину 23 мая. Они накроют западные, северные, Киевскую, Черкасскую, Винницкую и Житомирскую области.